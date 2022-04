Potenza, focolaio Covid tra i medici: la Asp chiude il reparto di Psichiatria

POTENZA - Focolaio Covid tra i medici del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) di Potenza. E la Asp decide di chiudere temporaneamente il reparto e accorpare l’Unità operativa nella sede di Villa d’Agri (Potenza).

A comunicare la decisione - attraverso la sua portavoce - è stato il direttore generale, Giampaolo Stopazzolo. «Il focolaio è stato rilevato tra i medici specialisti in servizio nella sede di Potenza e - viene specificato - interessa la metà delle figure mediche. La chiusura ha allo stato attuale un limite temporale di 15 giorni con i quattro pazienti attualmente degenti già trasferiti giornata presso il reparto di Villa d’Agri».

Disposto «contestualmente anche - è scritto nella nota - l'ampliamento in sovrannumero dei posti di ricovero presso la struttura periferica ed è prevista la presenza in servizio di almeno tre infermieri per turno attraverso il contributo del personale infermieristico del Spdc di Potenza. Il personale medico assegnato alla sede di Potenza effettuerà turnazione presso la Unità operativa di Villa D’Agri. Il personale infermieristico del Spdc di Potenza garantirà una turnazione presso la sede del capoluogo per consentire eventuali trasferimenti di pazienti a Villa d’Agri per emergenze non differibili o ricoveri».