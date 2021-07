Basilicata, Covid: nel fine settimana dieci nuovi positivi

POTENZA - Dieci dei 441 tamponi esaminati in Basilicata nel passato fine settimana sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che - nei due giorni considerati - sono state effettuate 10.222 vaccinazioni.



Per quanto riguarda le persone positive, 15 sono ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (nessuna, però, in terapia intensiva) e altre 24 sono guarite. Dal punto di vista delle vaccinazioni, 343.563 lucani (62,1 per cento) hanno ricevuto la prima dose, mentre 237.759 (43 per cento) hanno avuto anche la seconda.