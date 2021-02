Potenza, invia video intimo ai figli della ex per vendetta: arrestato

Accusato di aver mandato ai figli della ex un video privato «che riguardava la madre» - per vendicarsi della fine della loro relazione - un uomo di 52 anni è stato posto agli arresti domiciliari dalla Polizia, a Potenza.

Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale del capoluogo lucano, su richiesta della Procura della Repubblica: le accuse sono quelle di atti persecutori e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. Deciso a non accettare la fine della relazione con la donna, l’uomo ha cominciato a perseguitarla con "una crescente violenza psicologica», con il pericolo «concreto e attuale che potesse commettere ulteriori e più gravi condotte persecutorie». Fino al punto che, dopo «ripetuti messaggi telefonici», minacce e offese - con l’obiettivo di indurre la donna a riprendere la relazione - l’uomo ha contattato i figli e ha inviato loro un «video privato a contenuto intimo che riguardava la madre». Tale circostanza ha fatto scattare la richiesta di arresto da parte della Procura della Repubblica, accolta dal gip.