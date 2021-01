Melfi, Fca fa spazio a Stellantis anche sulle tute di lavoro

MELFI - L’avvenuta fusione tra i gruppi Fca e Psa continua ad appassionare operai e mondo sindacale. Tutto questo, mentre si attende l’arrivo nello stabilimento lucano della Fca, dell’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. In azienda ci si sta preparando alla visita del super manager - atteso già dalla scorsa settimana - ormai da giorni. Fonti interne allo stabilimento ci dicono che Tavares dovrebbe arrivare in Sata nella giornata di domani, anche se non è ancora dato sapere se di mattina o di pomeriggio. La visita sarà però riservata solo ad addetti ai lavori e a personale interno e saranno messe in campo importanti misure di sicurezza.

«Confidiamo che Carlos Tavares - dicono Rocco Palombella e Gianluca Ficco, della Uilm nazionale - saprà guidare il nuovo gruppo a vincere la sfida della elettrificazione: Stellantis diventerà una delle protagoniste globali della mobilità del futuro». «Oggi inizia una nuova era: anche lo stabilimento di Melfi diventa ufficialmente Stellantis. È un passaggio epocale», dichiara il segretario della Fim-Cisl Basilicata, Gerardo Evangelista.

«I lavoratori del sito di Melfi - prosegue - sanno benissimo di avere una grande responsabilità in questa nuova avventura: fare macchine a marchio Jeep è motivo di orgoglio ma anche una sfida competitiva a livello globale. Vista la situazione ancora in atto della pandemia che ha impattato in modo significativo sulle vendite, in particolare sul mercato italiano, la strada è di sicuro ancora in salita, in più non possiamo escludere ulteriori rallentamenti nella catena della componentistica. Sono problemi che però non mettono in discussione il primato industrial e tecnologico di Melfi».

Per il segretario dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, Stellantis «dovrà coinvolgere la forza lavoro, stimolarla e renderla protagonista, come avvenuto negli anni precedenti». «La quotazione in Borsa di Stellantis è anche un motivo d’orgoglio lucano», evidenzia l’assessore regionale alle Attività Produttive, Francesco Cupparo.