Rotonda, il Comune dona kit bebè ai nuovi nati

Il Comune di Rotonda - piccolo centro lucano in provincia di Potenza, con circa 3.400 abitanti - ha ideato un «kit bebè», ovvero un «omaggio» per tutti i nuovi nati dal 1 gennaio 2020, con un voucher di cento euro da spendere nei negozi del paese, il libro de «Il piccolo principe», alcuni gadget donati dai commercianti, e delle piccole calze fatte a mano da un’associazione del posto.

Rotonda cerca in questo modo «di andare in controtendenza" rispetto al calo demografico, regalando questi «kit di benvenuto": l’idea, ha spiegato l’assessore comunale alla cultura, Donatella Franzese, «è che questa iniziativa diventi prassi per il futuro. Naturalmente non è un supporto alle famiglie, ma un benvenuto da parte dell’amministrazione e della comunità».

La scatola - è scritto in una nota - potrà essere utilizzata anche per custodire i ricordi del bebè. All’interno del «Kit» sono state inserite delle calze fatte dall’associazione culturale «I Ritunnari». Il kit, ha evidenziato il sindaco, Rocco Bruno, «risponde innanzitutto al bisogno di 'riconoscimento socialè dei neogenitori, promuove forme di orientamento e supporto ed è un primo gesto riconoscere ufficialmente l’importanza delle nuove nascite a Rotonda».