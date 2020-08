Melfi, 3 operai Fca positivi: controlli a tappeto, pericolo scampato

MELFI (Potenza) - Scampato pericolo per la maggior parte dei lavoratori dell’area industriale di San Nicola di Melfi, sottoposti ieri a tampone per essere entrati in contatto, la scorsa settimana, con tre colleghi di rientro risultati positivi al Covid-19. Il 90 per cento dei circa 60 test effettuati a spese delle aziende dal laboratorio «Lifebrain» di Rionero in Vulture (Potenza) è risultato infatti negativo. Resta qualche dubbio, purtroppo, per la restante parte, otto casi, per i quali bisognerà ripetere il tampone in giornata. Ma la situazione al momento sembra sotto controllo.

A mettere tutti in allarme, la positività di due dipendenti della Fca, un melfitano ed un pugliese e di un operaio di Rapolla, addetto di un’azienda di logistica dell’area di San Nicola di Melfi, tornati in Basilicata il 18 agosto da una vacanza in Sardegna, ma già rientrati la scorsa settimana nelle rispettive fabbriche nelle giornate di giovedì e venerdì per attività propedeutiche alla ripresa del lavoro, che coinvolgono comunque solo una parte delle maestranze. Tale circostanza ha fatto scattare i protocolli di sicurezza, costringendo a sottoporsi al tampone in un laboratorio privato di Rionero in Vulture circa 60 fra gli operai della Fca e della società di logistica, che hanno avuto contatti con i tre lavoratori contagiati da Covid-19 ma asintomatici.

Ieri pomeriggio, nel frattempo, si è riunito per fare il punto della situazione il comitato per la sicurezza appositamente costituito nello stabilimento Fca di Melfi per fronteggiare l’emergenza Covid-19. I sindacati spiegano che «l’azienda ci ha illustrato le misure di contenimento messe in campo ed ha provveduto a sue spese, a far sottoporre a tampone le persone che, secondo le indagini effettuate, sono state a contatto con i lavoratori in questione». La task force regionale, nel frattempo, ha fatto sapere ieri che nelle giornate del 22 e 23 agosto sono stati processati 283 tamponi, di cui 5 sono risultati positivi. Le positività riguardano due persone provenienti da Stato estero e in isolamento in Basilicata non conteggiati, una persona residente provincia di Taranto, non conteggiata, una residente a Rapolla e un’altra a Melfi. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 16. Sempre nella serata di ieri sono arrivati i risultati dei tamponi ai quali sono stati sottoposti il fratello dell’operaio di Ginosa ricoverato a Matera e di un nigeriano: i due, che lavorano nella stessa azienda di revisione auto a Matera sono risultati positivi al Covid-19.