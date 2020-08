Coronavirus, in Basilicata 5 nuovi positivi su 283 tamponi: sono tutti casi di rientro

In Basilicata ci sono 5 nuovi positivi al Coronavirus: lo ha comunicato poco fa la task force regionale diffondendo il consueto bollettino epidemiologico. Le positività (su 283 tamponi processati) riguardano due persone provenienti dall'estero e in isolamento in Basilicata - non conteggiati, una persona residente in Puglia (provincia di Taranto) non conteggiata, una persona residente a Rapolla e un’altra residente a Melfi, entrambe di rientro in Basilicata. Tra questi ci sono anche due operai della Fca (uno è dell'indotto), che erano stati in vacanza in Sardegna. Una ventina di colleghi sarà sottoposto a tampone e i locali che i due hanno frequentato verranno sanificati (erano rientrati un po' prima per preparare le attrezzature in vista della ripresa di oggi).

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 16 (14 dall’ultimo aggiornamento, più le due positività).

Risulta guarito un cittadino lucano residente in Lombardia e in isolamento in Basilicata, mentre è stata dimessa una persona di nazionalità estera e proveniente da Stato estero, perché guarita, che era ancora ricoverata presso il San Carlo di Potenza.

Attualmente sono due i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: una nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza e l’altra nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera, quest’ultima residente in Puglia e quindi non conteggiata.

I lucani in isolamento domiciliare sono 15.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 375 guariti; 1 cittadino residente in Umbria in isolamento in Basilicata; 4 residenti in un comune della Toscana in isolamento in Basilicata; 9 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata; 25 stranieri in isolamento in Basilicata in una struttura dedicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 53.100 tamponi, di cui 52.476 risultati negativi.