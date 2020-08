Potenza, mascherina e disinfettante tutto a portata di borsetta

Mascherine e spray disinfettante sempre a portata di borsetta, di portachiavi. E di mano, ovviamente. Si chiama «Kit with me» ed è l’invenzione di una giovane imprenditrice di Potenza, Alessandra Sagarese, che con questo prodotto coniuga praticità, sicurezza e aspetto estetico. Le mascherine, realizzate a mano e con tanti colori, sposano un gusto estetico al pari dell’intero kit che, come dicevamo, comprende anche un pratico spray con disinfettante, custodito in un contenitore che si aggancia alla borsetta, allo zainetto o al portachiavi in modo da avere tutto a portata di mano quando serve. In più c’è da considerare l’aspetto legato all’immagine, al look e anche su questo Sagarese ha puntato sapendo che soprattutto il mondo femminile ci tiene molto all’estetica. Va bene, dunque, la sicurezza (e il prodotto garantisce il necessario filtraggio), ma molti altri analoghi prodotti concedono poco o nulla all’aspetto estetico. Di qui l’intuizione di creare un kit che conciliasse entrambe le esigenze. Ma l’idea nasce soprattutto da un’altra considerazione: «Capita - dice Alessandra - al supermercato di mettere le mani all’interno della borsa o del borsello, finendo per contaminarsi. Per evitare di fare questa operazione ho pensato che andava creato qualcosa da porre all’esterno della borsa, trasportabile, comunque a portata di mano». Dicevamo del gusto estetico, ma il prodotto non riguarda solo l’universo femminile. Lo mette subito in chiaro Alessandra: «Ci sono delle fantasie anche maschili».

Il prodotto sta calamitando l’interesse anche fuori i confini regionali grazie al canale e-bay attivato dall’imprenditrice potentina.

«Kit with me» circolano anche a Roma e a Trento, «ma in questa fase - precisa Alessandra - il mercato è più che altro concentrato a Potenza e dintorni, anche perché non ho spinto più di tanto sul fronte promozionale».