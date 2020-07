Viaggio a cavallo tra le montagne di Pignola per scoprire i borghi lucani

PIGNOLA - Anziché un «coast to coast», un «mulattiera-mulattiera», un «montagna-montagna». Tre uomini, tre cavalli e un cane.

Dal Parco della Val d’Agri al Parco del Pollino. Un viaggio di 8 giorni di 200 chilometri, compiuto a fine giugno. Una proposta di turismo lento alla scoperta dei borghi interni della Basilicata.

A lanciarla Mimmo Albano (di Pignola), Giovannangelo De Gennaro (di Borgo Sovereto, Terlizzi, Bari) e Donatello Racina (di Potenza) dell’Associazione La Compagnia della Varroccia che, nel nome, si richiama a una storica mulattiera nei dintorni di Pignola. Associazione impegnata nell’organizzazione di escursioni a cavallo, eventi folkloristici e musicali, concerti e nella rivalutazione del territorio. Un itinerario da rilanciare al di fuori dei tradizionali circuiti turistici e di cui si è inteso testarne la fattibilità. Da Pignola a Terranova del Pollino, passando per Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Viggiano, Montemurro, Armento, San Martino d’Agri, San Chirico, Chiaromonte. Da quota 1700 ai poco meno 200 mslm sulle sponde della Diga di Monte Cotugno.

Accampati di notte in tenda sotto le stelle o, in qualche caso, ospiti in soluzioni di fortuna. «All’arrivo, ad ogni tappa, la prima attenzione – sottolinea Mimmo Albano - è procurare da bere e da mangiare per i cavalli, a cui prestiamo ovviamente tutte le nostre premure, in un rapporto simbiotico uomo-animale. E’ un’esperienza che ti porta a sentirti in completa simbiosi con il cavallo a cui sei in sella, procedendo a ritmo lento, senza affaticarlo, in un percorso di straordinaria bellezza, tra borghi che meritano di essere scoperti. Per fortuna ci sono diverse iniziative che si stanno muovendo, con cui anche il nostro progetto può immaginare di interagire, nell’ambito di dinamiche che aspirano ad animare e far conoscere sempre di più i piccoli e caratteristici borghi della Basilicata. Come ad esempio: l’idea di fare di Armento un borgo–albergo».

Come un diario di viaggio, i tasselli di questa esperienza arricchiti di descrizioni, foto, video, sono stati postati quotidianamente sulla pagina Fb dell’Associazione. Tangibili gli effetti di tale risonanza: già arrivate, infatti, richieste di partecipazione da Puglia, Veneto, Lombardia, Liguria, Umbria. Apprezzamento per l’iniziativa anche dal cantautore e polistrumentista Vinicio Capossela con cui La Compagnia della Varroccia vanta un filo diretto del tutto speciale: uno dei cavalli «tenuti in custodia» dall’Associazione è il suo; Giovannangelo De Gennaro è il musicista con cui ha inciso gli ultimi tre cd.

«Abbiamo in comune il grande amore per i cavalli. Capossela, tra l’altro, ha in mente il progetto di tenere concerti a mò di carovana tra i paesi interni del Cilento. Incuriosito di questo nostro viaggio, ci ha contattato più volte durante il percorso. E chissà – conclude Mimmo Albano - magari sarà dei nostri alla prossima partenza».