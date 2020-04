Basilicata, sì alla distribuzione di frutta e verdura a ospedali e case di riposo

POTENZA - «Dopo la proposta del presidente nazionale confederale, Dino Scanavino, rivolta al Ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova», anche la Cia-Agricoltori Basilicata «è disponibile alla distribuzione di prodotti alimentari freschi (frutta, verdura, latte, prodotti caseari) agli ospedali e alle case di riposo-residenze per anziani della nostra regione».

L’emergenza Coronavirus «sta avendo - è scritto in un comunicato - ripercussioni importanti su molte aziende agricole dei comparti ortofrutticolo e lattiero caseario, in particolare per quelle organizzate nel rifornire l’Ho.re.ca come destinazione finale. Parliamo per lo più di produzioni fresche, ad elevata deperibilità, il cui consumo, tra l’altro, apporta notevoli benefici alla salute. Lo schema europeo 'Frutta e Latte nelle scuolè supporta la distribuzione di frutta, verdura e latte agli studenti europei e si esplica anche attraverso la realizzazione di misure di accompagnamento mirate a rafforzare la dimensione educativa e informativa».

L’Italia «per l’anno in corso conta su una dotazione complessiva di circa 30 milioni di euro. La chiusura degli istituti scolastici ha bloccato di fatto l’implementazione dello schema per l’anno 2019/2020 creando una situazione di incertezza per gli operatori aggiudicatari della fornitura, i quali, oltre ad aver dovuto presentare idonee garanzie per accreditarsi, avevano già riservato il prodotto stagionale ad una destinazione certa. Di qui - hanno concluso i dirigenti lucani della Cia - la disponibilità manifestata».