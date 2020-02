Acerenza, impianto eolico, la Regione esprime parere negativo

POTENZA - «Fin dal suo insediamento la Giunta ha comunicato ai lucani di voler intervenire con una soluzione definitiva sull'annosa questione degli impianti eolici, mettendo in campo una serie di attività, quali ad esempio la redazione del Piano paesaggistico mai realizzato da vent'anni, e unico strumento reale di regolamentazione del nostro territorio». Lo ha detto l’assessore all’ambiente Gianni Rosa nel corso della riunione della terza commissione permanente del Consiglio regionale.

Rosa ha poi ricordato che «rispetto alla notizia della decisione favorevole della Commissione Via-vas nazionale sull'impianto eolico da realizzarsi ad Acerenza, che ha destato legittime preoccupazioni dei cittadini, la Regione ha espresso parere negativo».

«La Commissione, pur esprimendo un parere positivo - ha continuato Rosa - ha recepito una serie di prescrizioni chieste dalla Regione, tra le quali quella che la progettazione esecutiva dovrà rispettare le previsioni della legge regionale del 2015, che in effetti rendono poco conveniente l'installazione del parco stesso. A tutto ciò si aggiunge che l'iter autorizzativo non si è ancora concluso, in quanto mancante del parere del ministero dei Beni culturali che assume valore vincolante. Da quello che risulta agli uffici dell’assessorato, la Sovrintendenza regionale si è espressa in senso negativo con un parere che oggi è all’attenzione del ministero dei Beni culturali. E’ utile che - ha concluso - su una questione tanto delicata, sia fatta chiarezza».