Capodanno Rai a Potenza: apriranno gli Stadio con omaggio a Lucio Dalla

«Per utilizzare una metafora calcistica, mi sento come un regista a cui piace smistare tanti palloni». Così, a Potenza, Amadeus ha risposto a una domanda sui suoi tanti impegni televisivi: domani sera, dal capoluogo lucano condurrà la trasmissione «L'anno che verrà» che sarà aperta dagli Stadio con l’omaggio a Lucio Dalla.

«Di carattere non sono ansioso. Sanremo? Sono tranquillissimo». Così Amadeus, a Potenza, ha risposto a una domanda dei giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione della trasmissione di San Silvestro di Rai 1 «L'anno che verrà». Sorridendo, Amadeus ha poi aggiunto che «ovviamente il pomeriggio del 4 febbraio (prima serata del Festival) un pò di ansia l’avrò anche io».

Una grande festa, dal ritmo radiofonico» che sarà trasmessa in diretta da Potenza, dove oggi sta nevicando: per domani, in occasione del Capodanno di Rai 1 "L'anno che verrà», condotto in piazza Mario Pagano da Amadeus, è comunque previsto un netto miglioramento. Stamani, la trasmissione della sera di San Silvestro - in diretta anche su Rai Radio 1 - è stata presentata in una conferenza stampa nella Sala degli Specchi del Teatro Stabile del capoluogo lucano.

«L'anno che verrà» sarà quindi trasmesso per la quinta volta consecutiva dalla Basilicata: quella di Potenza sarà l’ultima edizione dell’accordo firmato dalla Regione e dalla Rai, che ha coinvolto pure altre trasmissioni. Ma - come confermato dal governatore lucano, Vito Bardi - l’intesa potrebbe essere allungata, «anche - ha aggiunto lo stesso Bardi - con forme diverse».

Con la regia di Maurizio Pagnussat, la serata - che comincerà al termine del tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - sarà aperta dagli Stadio con l'omaggio a Lucio Dalla. Nel cast «fortissimo», hanno sottolineato Amadeus e il capo struttura di Rai 1, Angelo Mellone, anche Al Bano e Romina, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio la potentina Arisa, Benji & Fede, Elettra Lamborghini, Marco Masini, gli otto finalisti di Sanremo Giovani, Antonella Ruggiero, The Kolors, Riccardo Fogli, Rocco Hunt, Fausto Leali, Alberto Urso, Ivan Cattaneo, Orietta Berti e Paolo Vallesi. L’orchestra, con 30 elementi, sarà diretta dal maestro Stefano Palatresi. Spazio, infine, alla cantante lucana Rosmy e ai gruppi della Basilicata dei Musicamanovella, degli Accipiter e dei Sesto Mantra.