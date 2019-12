Potenza, Capodanno Rai con Albano e Romina, Arisa, Gigi D'Alessio: le indiscrezioni sul cast

Sarà uno show nazional-popolare. Com’è giusto che sia. «L’anno che verrà», in diretta su Raiuno da piazza Mario Pagano, a Potenza, il prossimo 31 dicembre, resta ancorato alla tradizione dei programmi di San Silvestro. Nel cast che si sta completando proprio in queste ore - capitanato dal conduttore Amadeus - figurano artisti che attraversano le generazioni con l’obiettivo di accontentare tutti i gusti musicali dei telespettatori. Dopo le anticipazioni di ieri della Gazzetta sui nomi che faranno parte dello spettacolo, ecco un quadro più dettagliato.

Cominciamo con la «coppia di diamante», Albano e Romina Power. Saranno la colonna portante dello show. Ripercorreranno la loro carriera proponendo, a più riprese, alcune delle loro canzoni più famose, da «Felicità» a «Nostalgia canaglia», passando per «Ci sarà» e altri brani entrati di diritto nel gotha della musica leggera italiana. Nel solco della tradizione anche la presenza di un’altra signora della musica italiana, Orietta Berti. «Fin che la barca va», «Tu sei quello», «Io ti darò di più» solo per citare alcuni dei successi della cantante che ha ritrovato slancio nella sua lunghissima carriera grazie a fortunate partecipazioni in trasmissioni televisive. Nel cast anche Gigi D’Alessio, reduce dal boom di ascolti del programma Rai condotto con Vanessa Incontrada («20 anni che sono italiano»), che canterà brani come «Non dirgli mai» e «Mon Amour», Fausto Leali, la voce bianca più nera che ci sia («Mi manchi» e «Debora» solo per citare alcuni suoi successi), Marco Masini («Disperato», «T’innamorerai» e «Ci vorrebbe il mare»), Ivan Cattaneo («Una zebra a pois»), e Antonella Ruggiero, ex vocalist dei Matia Bazar.

In piazza Mario Pagano sono attesi anche gli Stadio di Gaetano Curreri, uno degli autori più apprezzati del panorama musicale nazionale, con brani come «Sorprendimi», «Ballando al buio» e «Un giorno mi dirai», Arisa, reduce dal «Natale in Vaticano», che proporrà «La notte», «Meraviglioso amore mio», canzoni tratte dal suo ultimo album e, ovviamente, «Sincerità», il suo primo grande successo.

Ci sarà spazio anche per i cantanti dell’ultima generazione, capaci di catturare l’attenzione dei più giovani. Nel cast figurerebbero i The Kolors di Stash, attuale giudice di «Amici» su Canale 5. Proporranno «Everytime», «Why don’t you love me» fino alla più recente «Pensare male» cantata in coppia con Elodie. Nel solco dell’offerta per i più giovani s’inseriscono anche Benji e Fede, già presenti a Potenza tre anni fa. Faranno ballare tutti con «Dove e quando», l’ultimo loro successo. E a proposito di ballo ci sarà da scatenarsi con una delle icone del twerking, il particolare ballo incentrato tutto sul «lato B». Non a caso è definita la regina del twerking, dal nome del suo primo e fortunato album. Lei è Elettra Lamborghini che inonderà di peperoncino lo show trascinando soprattutto i più giovani. Reduce da The Voice of Italy dov’è stata una delle giurate, Elettra è conosciuta anche per le sue apparizioni su Mtv.

Durante lo spettacolo sono previste incursioni di Cristiano Malgioglio che non mancherà di cantare il suo tormentone «Mi sono innamorato di tuo marito».

Sul palco anche artisti locali come già anticipato dalla Gazzetta: Rosmy, Rosa Maria Tempone, cantautrice di Calvello trapiantata a Milano, vincitrice del premio Mia Martini nel 2016, e la band Musicamanovella che in Basilicata ha un grosso seguito. Per il gruppo di Rocco Spagnoletta sarà un ritorno, visto che già tre anni fa si è esibito nel corso del Capodanno Rai.

A tutti questi nomi se ne aggiungeranno altri in queste ore per rendere sempre più accattivante lo spettacolo. L’ufficialità del cast è attesa per domani, quando la Rai comunicherà i dettagli della trasmissione. Il 30 dicembre, invece, è prevista, sempre a Potenza, la conferenza stampa di presentazione dello show. Insomma, manca poco all’«ora X».