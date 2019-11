Era ai domiciliari, sorpreso a 40 chilometri da casa nel Potentino: in cella

Doveva essere ai domiciliari ad Oppido Lucano (Potenza), ma è stato fermato dai Carabinieri mentre era a bordo della sua automobile a Brindisi di Montagna (Potenza), a circa 40 chilometri di distanza dalla sua abitazione: un uomo di 41 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Il 41enne era sottoposto ai domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti. (