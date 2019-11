Lauria, minaccia genitori con coltello e vetri bottiglia: arrestato

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a Lauria (Potenza), con le accuse di maltrattamenti contro i familiari e minaccia aggravata. All’arrivo dei militari nell’abitazione di famiglia, l’uomo aveva nelle mani un «grosso coltello da cucina e il collo di una bottiglia di vetro», con cui minacciava i genitori di morte. A quel punto si era giunti per le richieste dell’uomo ai genitori, "verosimilmente legati a sue necessità di carattere economico». I Carabinieri hanno tentato di far sbollire il «drammatico stato di collera» in cui l’uomo si trovava, sono riusciti a disarmarlo approfittando di un attimo di distrazione e lo hanno immobilizzato.