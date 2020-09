Un cono al gusto... Salento: al via la competizione

Gelati salentini in concorso al Festival Internazionale del Gelato in programma a Catania dal 24 al 27 settembre prossimi. La pasticcera e gelatiera Chiara Spalluto, 31enne di Squinzano, è stata selezionata insieme ad altri 49 maestri gelatai provenienti oltre che dall’Italia da Albania, Brasile, Bulgaria, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Messico e Polonia per partecipare alla rassegna siciliana “Festival del Gelato Sherbeth“, giunto all’undicesima edizione e che si concluderà con il concorso internazionale del gelato mediterraneo “Procopio Cutò.”

A giudicare i gelatieri provenienti da ogni continente sarà una giuria, formata da professionisti del settore quali Antonio Cappadonia, maestro gelatiere palermitano che ha ricevuto l’ambito riconoscimento i “tre coni gambero rosso”, Giovanna Musumeci gelatiera di Randazzo (Catania), Arnaldo Conforto maestro veronese e Ruben Pili gelatiere e cioccolatiere cagliaritano, in base a sapore, corpo e struttura del gelato, presentazione, creatività e originalità. Chiara Spalluto, che lavora nell’azienda di famiglia a Casalabate, non è nuova a partecipazioni di livello internazionale. Nel 2019 ha portato due volte il gelato artigianale salentino a New York dove ha instaurato legami con la realtà dolciaria statunitense.

«Sono cresciuta nella caffetteria di famiglia - sottolinea Chiara Spalluto - coltivando inconsapevolmente la passione per questo mestiere. Mi sono poi iscritta al corso di alta specializzazione per gelateria fondata da Iginio Massari a Brescia. Sono in attività autonomamente da circa sei anni ed oggi la mia ricerca nel campo dei gelati non guarda solo all’innovazione ma volge anche uno sguardo al passato per ritrovare quella tradizionalità del gusto dei gelati come erano una volta. Curo perciò ogni dettaglio partendo da materie prime di qualità». Le prelibatezze sotto zero della gelatiera salentina, quindi, andranno in passerella ed in competizione al festival di Catania, accessibile solo ai maestri artigiani, dopo la preselezione dei partecipanti avvenuta nei mesi scorsi.