Italia campione d'Europa: i numeri

Italia-Inghilterra 4-3 (0-1) nella finale di Euro 2020 giocata a Wembley.

Italia (4-3-3): Donnarumma 8.5, Di Lorenzo 6.5, Bonucci 8, Chiellini 7.5, Emerson 6.5 (12' sts Florenzi sv), Barella 6 (9' st Cristante 6.5), Jorginho 6.5, Verratti 6.5 (6' pts Locatelli 6.5), Chiesa 7.5 (40' st Bernardeschi 6.5), Immobile 5 (9' st Berardi 6.5), Insigne 6.5 (1' pts Belotti 6). (1 Sirigu, 26 Meret, 12 Pessina, 15 Acerbi, 23 Bastoni, 25 Toloi). All.: Mancini 9.

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford 6, Walker 6 (14' sts Sancho sv), Stones 6, Maguire 6, Trippier 7 (25' st Saka 6), Philips 6, Rice 6.5 (29' st Henderson 6, 15' sts Rashford sv), Shaw 7, Mount 6 (9' pts Grealish 6), Kane 7.5, Sterling 5.5. (13 Ramsdale, 23 Johnstone, 15 Mings, 16 Coady, 18 Calvert-Lewin, 24 James, 26 Bellingham). All.: Southgate 7

Arbitro: Kuipers (Ola) 7



Reti: nel pt 2' Shaw; nel st 22' Bonucci.

Ammoniti: Barella, Bonucci, Insigne, Chiellini, Maguire, Jorginho per gioco falloso

Spettatori: 65mila.

MISTER MANCINI - «Non so cosa dire, questi ragazzi sono stati meravigliosi. Stasera siamo felici, è importante per tutta la gente, per tutti i tifosi. Spero che festeggino». È un Roberto Mancini commosso, che non riesce quasi a parlare per le lacrime agli occhi, quello che ai microfoni della Rai ha commentato il titolo di Campione d’Europa, conquistato dall’Italia con il 4-3 ai rigori sull'Inghilterra.