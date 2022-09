Regina Elisabetta, il feretro a Westminster per l'omaggio di 4 giorni. Londra in tilt, 16km di coda

Parte alle 15 locali di Londra, le 16 in Italia, la processione che porterà il feretro della regina Elisabetta da Buckingham Palace verso Westminster Hall, dove saranno aperte le porte per l’omaggio di popolo destinato a durare per 4 giorni, fino alla vigilia dei funerali di Stato di lunedì 19. Previsti tempi di attesa fino a 30 ore. Più di 110.000 persone in poche ore hanno firmato la petizione che chiede di creare il «Queen Elizabeth II Day», una festività annuale nel Regno Unito dedicata alla defunta sovrana. La coda per l'omaggio alla regina è lunga circa 16 km.

Entrano le prime persone a Westminster Hall per rendere omaggio a Elisabetta II. Alcuni si fanno il segno della croce, c'è chi è visibilmente commosso, chi è avvolto nell’Union Jack. Comincia così l’omaggio dei sudditi a Londra per la regina scomparsa. E in assoluto silenzio comincia il lungo omaggio pubblico a Londra per Elisabetta II che proseguirà fino alle 6.30 del mattino di lunedì 19 settembre, ora locale, il giorno in cui si celebreranno i funerali di Stato per la sovrana. Ci sono persone anziane, adolescenti, coppie. Chi si inchina, chi si fa il segno della croce. A chi basta un cenno del capo per onorare la sovrana e pochi istanti per uno sguardo al feretro.