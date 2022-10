Caro bollette: Regione Puglia stanzia altri 3mln per l'energia

BARI - Per fare fronte al rincaro dei costi energetici il Consiglio regionale oggi ha dato il via libera allo stanziamento di tre milioni di euro, attraverso un emendamento aggiuntivo presentato dall’assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese, a un disegno di legge sui debiti fuori bilancio. Le risorse saranno dedicate al pagamento di utenze per il fabbisogno energetico delle strutture regionali. Questi tre milioni si aggiungono ai 4,1 stanziati a inizio anno ma risultati insufficienti a fronteggiare la maggiorazione dei costi che dovranno essere sostenuti.