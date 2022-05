Ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, già ministro degli Esteri, ci avviciniamo al terzo mese di guerra in Ucraina. In che fase è il conflitto?

«La fase decisiva si ha quando si realizza un riequilibrio delle forze tra l’aggressore e la vittima, ovvero tra Russia e Ucraina. Questa percezione di riequilibrio deve arrivare a Putin, perché la Russia prenda la strada di una trattativa seria, che non c’è mai stata negli ultimi 14 anni, dal 2008».

Perché risale proprio dal 2008?

«In quell’anno, al vertice atlantico di Bucarest, il leader del Cremlino...

LEGGI IL RESTO DELL'ARTICOLO SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION