Incendi in Puglia, Emiliano: «Ci sarà task force per prevenzione ai roghi»

BARI - La Giunta pugliese ha approvato l'istituzione del Tavolo tecnico permanente antincendio boschivo, coordinato dalla sezione Protezione civile, a cui parteciperanno anche vigili del fuoco, carabinieri forestali e Arif. «La Puglia è una delle prime regioni che si dota di un tavolo interistituzionale permanente, sul modello di quello nazionale - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - per affrontare in maniera organica sia la pianificazione delle attività di prevenzione che la stagione antincendio boschivo. Una stagione che da giugno a settembre vede il sistema regionale impegnato attivamente per la gestione e il coordinamento degli incendi boschivi e di vegetazione nonché della vigilanza su tutto il territorio». Il tavolo interistituzionale regionale potrà proporre attività di pianificazione finalizzata alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia; fornire utili e puntuali indicazioni per l’organizzazione e lo svolgimento delle azioni di contrasto e contenimento degli incendi boschivi e degli incendi di interfaccia urbano-rurale.