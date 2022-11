Puglia, dalla Regione 750mila euro per i centri antiviolenza

Per la lotta contro la violenza sulle donne la Regione Puglia investe poco meno di 750mila euro per sostenere i Centri antiviolenza privati (Cav) e le case rifugio in modo da poter garantire più accessi. Oggi sono stati pubblicati oggi sul Bollettino ufficiale della Regione gli Avvisi pubblici per l’accesso ai contributi per il sostegno e il potenziamento dei centri antiviolenza privati: per l’accesso ai contributi per il potenziamento delle case rifugio la dotazione è di 610.506,50 euro; per l’attivazione di sportelli/punti d’ascolto dei centri antiviolenza privati la dotazione è di 120.000 euro. I primi due avvisi sono finalizzati a sostenere e rafforzare la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale al fine di potenziare le forme di assistenza, accoglienza e accompagnamento alle donne vittime di violenza e ai loro figli, garantendo le attività e gli interventi. Il terzo avviso vuole invece rafforzare la rete dei servizi.