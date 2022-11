Puglia, con il «badge solidale» i caregiver saltano la fila in farmacia, uffici, attività commerciali

In Puglia i 'caregiver', ovvero chi si prende cura di persone con fragilità, potrà avere un pass nominativo, un 'badge solidale', con cui sarà segnalata la propria priorità nell’accesso alle attività commerciali, farmacie, parafarmacie, uffici pubblici, e che consentirà di poter saltare le file. Per questo è stata presentata la campagna di sensibilizzazione 'Posso prima io?'. L’iniziativa nasce dall’intesa sottoscritta tra Regione Puglia, Anci Puglia, Federfarma Puglia, Confcommercio Puglia, Confartigianato Imprese Puglia, Confesercenti Puglia, Legacoop Puglia, Confcooperative Puglia. Alla presentazione sono intervenuti l’assessora al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone, il presidente di Anci Puglia Ettore Caroppo e i rappresentanti delle associazioni di categoria.

«Grazie alla sensibilità di tutte le parti che hanno accolto il nostro invito e firmato il protocollo - dichiara Barone - e che ringrazio pubblicamente per la grande sensibilità mostrata nei confronti di questa importante tematica, il caregiver potrà recarsi negli uffici pubblici o presso le attività commerciali che aderiscono alla campagna di sensibilizzazione, avendo un accesso facilitato e potendo, così, in breve tempo ritornare a casa per continuare il proprio impegno di cura delle persone che assistono, non autosufficienti». «Come Anci siamo lieti di promuovere e sostenere questa campagna di sensibilizzazione - afferma Caroppo - che ha già raccolto l’interesse e l’adesione di molte amministrazioni comunali».