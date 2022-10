Puglia fortunata al gioco del Lotto: a Noci vinti 23mila euro

Il Lotto premia ancora la Puglia. Come riporta Agipronews, a Noci (in provincia di Bari) sono stati vinti 23.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 836 milioni da inizio anno. Puglia fortunata anche al 10eLotto. Infatti, a Cerignola (provincia di Foggia) è stato centrato un 8 da 10mila euro. Stesso premio anche per un giocatore di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,1 milioni di euro per un totale di oltre 2,8 miliardi da inizio anno.