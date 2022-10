Sole addio, dal 10 ottobre in Puglia torna la pioggia e scatta l'allerta gialla

BARI - Il sole lascia la Puglia e su tutta la regione, a partire da domani, ricomincia la pioggia. Parla di «rovesci di forte intensità e forti raffiche di vento» l'allerta giallo diramato dal Dipartimento di Protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri e dal Centro funzionale decentrato della Regione Puglia.

Da stanotte e per le successive 18/24 ore si prevedono «precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, con rovesci di forte intensità e frequente attività elettrica». Oggi, in compenso, il sole ha brillato su tutta la regione. Nel Salento spiagge frequentate da turisti che hanno approfittato del clima mite per qualche bagno ottobrino.