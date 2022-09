Bari, in arrivo migliaia di cartelle esattoriali: si stima il +30%

BARI - Un’altra ondata sta per abbattersi, come non bastassero le bollette dell’energia. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non fornisce il dato disaggregato della provincia di Bari, ma è certo che circa 13 milioni di cartelle esattoriali arriveranno ai contribuenti italiani tra la fine dell’anno e il prossimo. In base alle segnalazioni pervenute, il Codacons stima che il numero delle notifiche dell'ex Equitalia, unitamente a quelle degli altri Enti impositori (tra questi la Sixt S.p.A.) sono in aumento in misura del 30% rispetto all’anno 2021, quando gli accertamenti e le relative esazioni erano calati per via della crisi pandemica. Fra i primi interventi annunciati dal nuovo Governo ci sarebbe...

CONTINUA A LEGGERE SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION O SULL'EDIZIONE CARTACEA