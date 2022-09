Minacce a Meloni firmate Br, la leader di FdI tira in ballo Emiliano

La stella cerchiata a 5 punte delle Brigate Rosse accompagnata dalla scritta «Meloni come Moro» in vernice rossa. Sono questi i segni apparsi oggi su alcuni manifesti elettorali di Giorgia Meloni a Mestre. Le minacce di morte alla leader di Fratelli d’Italia si aggiungono a quelle recapitate via posta nei giorni scorsi alla sede del gruppo consiliare Fdi del Trentino. Istantaneo il commento dell’interessata. «Quando esponenti politici e delle istituzioni usano parole come 'dovranno sputare sanguè contro i propri avversari, poi qualcuno può prenderli in parola» ha twittato Meloni. Il riferimento è alle dichiarazioni «d’odio» del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, criticate in coro da tutto il centrodestra, vicepresidente della Camera in primis.

«Le minacce alla presidente Giorgia Meloni - ha scritto Fabio Rampelli di Fdi - sono il frutto avvelenato della campagna d’odio della sinistra. Quando si mostrifica un avversario politico, inevitabilmente si incattiviscono gli animi e si attivano reazioni pericolose». Al deputato hanno fatto eco moltii colleghi di partito, denunciando il silenzio «complice» della sinistra. La solidarietà del Nazareno, però, non si è fatta attendere. «A nome del Partito Democratico esprimo la più ferma condanna di questo atto riprovevole», ha dichiarato Enrico Borghi dalla segreteria nazionale del Pd. Su Twitter è arrivato anche il messaggio di Carlo Calenda, leader del Terzo Polo: «Solidarietà piena e incondizionata a Giorgia Meloni per le minacce firmate Brigate Rosse». Vicinanza alla presidente Fdi espressa anche dagli alleati Giorgio Mulè, Forza Italia, e Giovanni Toti, Noi Moderati.