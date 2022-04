BARI - Anche la Puglia e la Basilicata si illuminano di blu in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo.

A Bari, oggi 2 aprile, sul territorio della Città Metropolitana sarà presente l'iniziativa internazionale Light It Up Blue, grazie alla sinergia tra le associazioni Il Mito di Efesto Aps e Angsa Puglia, il Cigno Bianco di Bari e “Locomotion” di Torre a Mare, in collaborazione con le Istituzioni dei Comuni dell'Area Metropolitana. Tale iniziativa ha lo scopo di aumentare la consapevolezza internazionale dell'autismo sia come vera e propria emergenza di salute pubblica che in tema di inclusione sociale delle persone con autismo. Edifici iconici e punti di riferimento in tutto il mondo saranno illuminati da brillanti luci blu, ed anche sul nostro territorio assisteremo allo spettacolo delle luci che in onore delle persone con autismo accenderanno di blu. La Città Metropolitana di Bari illuminerà la Torre del palazzo, il Comune di Bari la fontana monumentale di Piazza Moro nei pressi della Stazione Centrale di Bari, l’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale i silos granari del Porto di Bari. A Torre a Mare si illuminano la Torre Aragonese ed il Molo del porticciolo.

Attenzione sul tema è stata rivolta anche dallo sportello regionale Puglia For Family con la testimonianza di una mamma di una bimba autistica. Clicca qui per leggere la storia.

Anche Potenza prende parte all'iniziativa. L’assessore alle Pari opportunità, Vittoria Rotunno, attraverso l’ufficio stampa, ha reso noto che il Comune di Potenza «aderisce alla Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, organizzata a livello locale dall’Associazione lucana autismo (Ala)». In particolare, in serata, il Palazzo di Città, sede municipale del centro storico, in piazza Matteotti, sarà illuminato di blu.