Comunali e referendum sulla giustizia, si vota il 12 giugno anche in Puglia e Basilicata

BARI - Via libera del Cdm all'election day che si terrà il 12 giugno e che vedrà gli italiani votare sia per le amministrative che per i Referendum sulla Giustizia. Il secondo turno delle comunali si terrà il 26 giugno. A riferirlo su Twitter il deputato del Pd Stefano Ceccanti. La notizia è stata confermata anche da fonti ministeriali. Per il momento la decisione è di votare solo di domenica, in un unico giorno.

In quella data si voterà in 50 comuni della Puglia, di cui due capoluoghi di provincia Barletta e Taranto. Il turno di ballottaggio si terrà il 26 giugno. E in 23 comuni della regione Basilicata.

Sempre il 12 giugno, invece, si voterà per i 5 referendum sulla Giustizia, approvati negli scorsi mesi dalla Corte Costituzionale: gli argomenti all'esame dei lettori riguarderanno l'abolizione (o meno) della legge Severino, il progetto di riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. la custodia cautelare, un'equa valutazione dei magistrati e la separazione delle loro funzioni.