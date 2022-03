Caro energia: giovani imprenditori Bari Bat, fondi Ue per interventi

BARI - I rincari energetici mettono a rischio la ripresa. Per questo Confindustria Bari Bat chiede alla Regione Puglia di utilizzare la nuova programmazione regionale dei Fondi comunitari per far fronte all’emergenza energetica. L’appello è stato lanciato oggi in occasione di evento organizzato dai Giovani Imprenditori di Bari e Bat alla Fiera del Levante, che ha messo a confronto il mondo delle imprese con l’amministrazione regionale sul tema della nuova programmazione regionale. Sono intervenuti, fra gli altri, il presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana, il presidente dei Giovani Imprenditori Donato Notarangelo, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci.

Nella sua relazione il presidente di Confindustria Bari Bat Sergio Fontana ha chiesto alla Regione Puglia di attivarsi con «interventi eccezionali per far fronte a un momento eccezionale», così come è accaduto per l’emergenza Covid nel 2020, quando - ha detto Fontana - con la Misura Attivo Circolante del Titolo II la Regione ha dato un aiuto eccezionalmente valido alle imprese in difficoltà per gli effetti economici della pandemia». «Anche adesso, per le conseguenze della guerra russo-ucraina, molte imprese sono a rischio. In questa fase sono importanti gli aiuti che governo e regione si apprestano a introdurre per calmierare le bollette, ma occorre anche pensare a diversificare la produzione di energia per ridurre la nostra dipendenza del gas russo», ha concluso Fontana.

Dal presidente dei Giovani dei Imprenditori Donato Notarangelo è giunta poi la proposta di attivare, per la prima volta, nella nuova programmazione regionale anche incentivi a sostegno della produzione di energia dai rifiuti oltre agli incentivi a favore degli impianti fotovoltaici su edifici pubblici e privati.