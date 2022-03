Lecce, fiamme nella casa di riposo: cinque anziani in ospedale

ALESSANO - Incendio nella casa di riposo per anziani Gaudium, a Montesardo Salentino, frazione di Alessano. L'incendio si è propagato nella tarda serata di ieri, quando gli anziani ospiti erano nelle loro stanze. Le fiamme hanno avvolto un'ala della residenza di piazza Castello, con tre camere che ospitavano cinque persone. A salvare i cinque anziani sono stati i vigili del fuoco. Un'ambulanza li ha trasportati negli ospedali di Brindisi, Tricase, Casarano e Gallipoli.

Solo una donna è ricoverata in prognosi riservata per le gravi ustioni riportate al viso. Gli altri quattro, invece, sarebbero rimasti intossicati. L’incendio, stando alle prime ipotesi, potrebbe essere partito da una sigaretta accesa che, caduta sul materasso, avrebbe preso fuoco propagandosi rapidamente. Ma siamo al campo delle ipotesi, ancora tutte da confermare. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che proveranno a ricostruire le cause dell'accaduto.