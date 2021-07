Neomelodico in strada a Bari per compleanno: interviene polizia

Bari - Un cantante neomelodico napoletano aveva da poco cominciato a cantare in strada, nel quartiere Madonnella di Bari, per festeggiare il compleanno di un 20enne, figlio di un pregiudicato. Ma la polizia è arrivata e ha interrotto il concerto non autorizzato, contestando il reato di spettacoli pubblici senza licenza. Il cantante 20enne era arrivato da Napoli, in compagnia di un dj e un attrezzista entrambi con precedenti. Per interrompere lo show sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.

Il concerto non autorizzato aveva attirato in strada una trentina di persone, tra amici e parenti del festeggiato. Il cantante, il fratello 48enne dj e l'attrezzista 47enne sono stati denunciati.

La settimana scorsa, nel quartiere Libertà, si era consumata la stessa scena con un altro neomelodico, con decine e decine di persone riversatesi in strada fino a bloccare il traffico. Anche in quell'occasione il concerto non autorizzato è stato interrotto dalle forze di polizia.