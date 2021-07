Appello dei gestori delle Rsa di Puglia: «Terza dose a personale e ospiti di case di riposo e centri diurni»

Bari - Terza dose al personale e ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali e centri diurni? Il problema viene posto proprio dai gestori delle Rsa. Antonio Perruggini, presidente di «Welfare a Levante», associazione alla quale aderiscono oltre cento strutture pugliesi del settore, lancia un appello alla Regione chiedendole di sollecitare «il commissario Figliuolo sugli ulteriori richiami dei vaccini per gli ospiti e il personale di Rsa e centri diurni».

«Occorre stabilire già da ora la programmazione delle terze dosi - afferma Perruggini - affinché si eviti l'affanno organizzativo vissuto all'inizio dell'anno e si consenta quindi la continuità di sicurezza per anziani non autosufficienti, disabili e dipendenti delle strutture, che svolgono un servizio fondamentale anche di protezione per la tenuta dell'intero sistema di assistenza».