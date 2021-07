Otranto, turista in vacanza precipita da alta scogliera: è grave

LECCE - Brutta avventura per una donna di 60 anni di Sondrio, in vacanza nel Salento. Stava facendo un’escursione insieme al marito lungo la Baia dei Turchi, ad Otranto, una delle insenature più suggestive della zona, quando è precipitata dalla parte più alta della scogliera, per un movimento falso. Scattato l’allarme, sono accorse due motovedette della Capitaneria di Porto. A causa della zona inaccessibile da terra, il personale medico del 118 è stato portato sul posto a bordo di un gommone. La donna è stata così soccorsa e condotta al porto di Otranto, da dove poi è stata subito trasferita all’ospedale di Scorrano in codice rosso di massima gravità.