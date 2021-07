Bari, Decaro superstar: è il sindaco più amato d'Italia

Bari - Antonio Decaro è il sindaco più amato d'Italia. Lo ha incoronato la classifica del «Sole 24 Ore» con la sua «Governace poll 2021» realizzata da Noto sondaggi. Il primo cittadino di Bari ha ottenuto il 65 per cento dei consensi dai baresi. Un risultato eccezionale macchiato da un solo, unico neo, un -1,3 per cento rispetto il risultato ottenuto alle ultime elezioni.

Si prende le sue soddisfazioni anche il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, che nel sondaggio si piazza al 51° posto su 106 e che rispetto lo scorso anno fa un balzo in avanti di 20 posizioni. Ha ottenuto il 54% nella classifica di gradimento. Guadagna anche il 3,1 per cento rispetto al risultato ottenuto alle ultime amministrative.

Non va altrettanto bene al sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, che precipita al 94° posto e ottiene un -13,6 per cento di gradimento rispetto al voto ottenuto in passato. Nel sondaggio hanno detto bene di lui il 43% dei brindisini.

Fanalino di coda il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci che in classifica si piazza al 102° posto su 106. Ha ottenuto il 39% dei consensi perdendo, rispetto alle votazioni, l'11,9 per cento.

La Governance poll prende in esame anche i governatori d'Italia. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si è piazzato all'11° posto su 16 col 40 per cento dei consensi.