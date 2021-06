Lopalco: «Variante Delta molto contagiosa, continuate a vaccinarvi»

Bari - «I numeri sono chiari, l’ultima ondata è alle spalle. Adesso stiamo monitorando attentamente l'espansione della variante Delta che, come già successo per la variante inglese, probabilmente nelle prossime settimane rimpiazzerà le altre varianti perché è un ceppo di virus più contagioso». Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, a margine dell’evento organizzato dall’associazione Fincopp per la XVI Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza, con istituzioni, associazioni di pazienti, Ordini professionali e società scientifiche. «Non dobbiamo spaventarci delle varianti - ha aggiunto Lopalco - ma dobbiamo essere attenti. La pandemia non è passata, da oggi possiamo togliere la mascherina all’aperto e avere una vita sociale migliore ma attenzione alla vaccinazione, vacciniamoci».

«Dobbiamo correre con le seconde dosi» per impedire il diffondersi di altre varianti, ha aggiunto Lopalco. «In Puglia - ha spiegato - nella popolazione sopra i 60 anni abbiamo superato il 90% di copertura, può esserci ancora qualcuno restio e va convinto ma direi che tra gli anziani il tema della vaccinazione è un tema che è stato compreso, hanno capito il rischio, i restii rappresentano solo una piccola percentuale».