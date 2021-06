Bari, scomparso l'imprenditore Onofrio Bonerba

Bari - L'intero mondo produttivo piange la scomparsa di Onofrio Bonerba, pioniere dell'edilizia barese. Con lui va via un pezzo di storia non solo cittadina. In prima linea anche nelle associazioni di categoria, è stato tra l'altro vice presidente di Confindustria e presidente del Comitato paritetico territoriale Puglia Centrale, l’ente bilaterale costituito dall’Ance Bari e Bat e dalle organizzazioni territoriali di Feneal, Filca e Fillea per promuovere la sicurezza sui cantieri edili.

Stimato dai colleghi imprenditori come dai sindacalisti, amato dai dipendenti, molti ne ricordano anche la giovinezza, quale ottimo giocatore di pallacanestro. Nella foto che pubblichiamo, in compagnia dei figli Alessandra e Nicola, è bello vederlo ancora una volta su un cantiere.