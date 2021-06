Coronavirus, in Puglia 140 casi su 5684 test e 7 vittime. Astrazeneca usato solo per i richiami. Tasso positività al 2,4%

Sono 140 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, secondo quanto riportato nel consueto bollettino epidemiologico diffuso dalla regione, su 5684 tamponi analizzati, il tasso di positività è del 2,4%. Sono stati registrati 7 decessi: 5 in provincia BAT, 2 in provincia di Lecce.

Per quanto riguarda i positivi, la provincia di Bari riporta 38 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (26), Brindisi (22), Lecce (18), Bat (9), Taranto (26), a cui si aggiunge 1 caso di residente fuori regione.

Sul fronte ricoveri il numero continua a calare: sono 294 i pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 332). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 230.425 rispetto ai 231.088 di ieri. Continua ad andare giù il numero dei casi attualmente positivi, 14.347, in discesa rispetto ai 14.877 di ieri.

ASTRAZENECA SOLO PER I RICHIAMI - In Puglia le dosi somministrate con AstraZeneca ad oggi sono 581.513 di cui 445.769 prime dosi e 135.744 seconde dosi e non si sono registrati casi avversi critici. Il 69.55% dei vaccinati attende la seconda dose e c'è una giacenza di circa 100mila dosi. La Regione non sta usando AstraZeneca per nuove vaccinazioni, lo sta impiegando prevalentemente per i richiami, dovendone fare oltre 300mila. Il siero anglo-svedese è stato utilizzato prioritariamente nella popolazione over 60, tranne nei casi di somministrazione agli operatori scolastici e forze dell’ordine, ma la campagna vaccinale tra i docenti è quasi conclusa.

NEL BARESE SOLO 176 CASI IN UNA SETTIMANA - Dal 31 maggio al 6 giugno sono stati solamente 176 i nuovi contagi Covid in provincia di Bari, 14,3 ogni 100mila residenti, ben al di sotto del limite di 50 casi ogni 100mila residenti fissato per il passaggio in zona bianca. E' quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’Asl Bari: salgono a 16 i comuni a «contagi zero» e su tutto il territorio i contagi calano del 48% rispetto alla settimana precedente. La città di Bari, con un tasso settimanale di 9,8 ogni 100mila abitanti, si consolida su livelli particolarmente bassi.

Sono, invece, 917mila le dosi anti Covid somministrate dall’inizio della campagna vaccinale, 82mila solo negli ultimi sette giorni. La copertura vaccinale ha raggiunto almeno con una dose il 57% della popolazione vaccinabile, con un picco del 59% nel capoluogo. All’interno delle diverse fasce d’età, in particolare quelle più esposte al rischio, spicca l’elevata copertura vaccinale garantita ai cittadini dai 60 anni in poi: l’87% dei 60enni ha ricevuto almeno una dose, mentre tra i 70enni e over 80 si raggiunge il 92%. Significativa anche l’immunizzazione assicurata, sempre con almeno una dose di vaccino, ai 50enni (76%) e ai 40enni (49%).