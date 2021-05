Vaccini Puglia, i Nas vanno a caccia dei falsi «caregiver»

Ci sono figli che hanno dichiarato di vivere con una persona disabile, ma hanno la residenza altrove (anche in un altro centro). Quelli che con il disabile non hanno alcun rapporto di parentela, ma hanno dichiarato di prendersene cura (e svolgono un altro mestiere). Probabilmente tutti loro saranno chiamati a spiegare come mai hanno ottenuto la vaccinazione dichiarandosi «caregiver» di un disabile grave, possibilità concessa dalla Regione a partire da inizio aprile e modificata la scorsa settimana (un solo caregiver per ciascun disabile). Ma dopo lo scandalo dei giorni di Pasqua, con centinaia di segnalazioni di intere famiglie che si riscoprono badanti dell’anziana nonna, sono partite le indagini. E ieri i Nas di Bari hanno cominciato a esaminare le autodichiarazioni fornite ai centri vaccinali da chi in quei giorni è stato vaccinato come caregiver.

È la nuova puntata dell’inchiesta sui furbetti del vaccino coordinata dal procuratore reggente di Bari, Roberto Rossi, con l’aggiunto Alessio Coccioli e il pm Baldo Pisani.

