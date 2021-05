La Guida al Modello 730 giovedì in edicola con la Gazzetta

La Guida al Modello 730, con tutte le novità e casi pratici di compilazione e con le preziose indicazioni degli esperti del Sole 24 Ore sugli sconti fiscali. La Guida, particolarmente attesa tra addetti ai lavori e non, sarà in edicola giovedì 13 maggio in abbinamento obbligatorio con la Gazzetta del Mezzogiorno, al prezzo complessivo di 1,90 euro.

La pubblicazione quest'anno dedica particolare attenzione al trattamento fiscale dei bonus che riguardano gli immobili: a partire dal superbonus 110%, a quelli su ristrutturazioni, mobili e giardini, con tabelle e indicazioni pratiche anche sul caso di cessione del credito d'imposta. Quella sui bonus è la parte più importante del capitolo sugli sconti fiscali, che chiude l'edizione 2021 della Guida. Gli altri capitoli sono dedicati alle regole generali e ai redditi da dichiarare.