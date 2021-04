Covid 19, 12 comuni della Basilicata passano in zona rossa fino al 2 maggio

POTENZA - Dodici comuni della Basilicata (zona arancione) saranno in zona rossa fino al 2 maggio. Lo ha disposto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, con una nuova ordinanza sull'emergenza covid-19.

In particolare - secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della Giunta lucana - da domani e fino a 2 maggio è prevista la "zona rossa» nei comuni di Abriola, Rionero in Vulture (Potenza), Craco e Garaguso (Matera). L’ordinanza, inoltre, proroga fino al 2 maggio il «rosso» per i comuni di Atella, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Filiano, Lavello, Palazzo San Gervasio e Rapone (Potenza).