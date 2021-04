Dal 19 aprile, ogni lunedì tandem Gazzetta-Sole 24 Ore

Dal 19 aprile, ogni lunedì offerta speciale per i Lettori de La Gazzetta del Mezzogiorno. L’informazione raddoppia. Parte l’abbinamento tra il nostro quotidiano e Il Sole 24 Ore, il più importante e diffuso giornale economico del Paese, che dal 15 marzo ha cambiato volto, rinnovandosi nei contenuti e nella grafica.

Il via all’accoppiata da lunedì 19 aprile: i due quotidiani insieme saranno in edicola, in Puglia e Basilicata, al prezzo di soli 1,90 euro anziché di 3,50 euro (la somma dei due prezzi originari). Un’opportunità da non perdere, per tutti i nostri lettori.

Il numero del lunedì del Sole 24 Ore è un numero particolare, perché caratterizzato soprattutto da inchieste, approfondimenti, focus sulle novità economiche e normative. Uno strumento indispensabile, a beneficio di addetti ai lavori, amministratori, consumatori e cittadini tutti, per orientarsi nel complesso, e a volte labirintico, sistema legislativo e finanziario del Paese.

Di conseguenza l’abbinamento tra La Gazzetta del Mezzogiorno e il Sole 24 Ore sarà particolarmente utile, oltre che per i nostri Lettori, innanzitutto per le imprese, gli studi professionali e gli operatori di Puglia e Basilicata, cui questo giornale sta riservando spazi (inchieste, analisi, approfondimenti) destinati ad aumentare giorno dopo giorno.

Èun abbinamento che s’inserisce nel solco già avviato dalla Gazzetta con la pagina domenicale Diritto & Economia, che costituisce solo la prima delle numerose iniziative, già in cantiere, per irrobustire la nostra informazione economica in Puglia e Basilicata.

Il Recovery Plan sarà fondamentale per l’avvenire del Sud. «Conoscere per discutere e per deliberare», raccomandava Luigi Einaudi. Guai a dimenticare queste parole. L’informazione economica, decisiva per ogni tipo di investimento, sarà ancora più preziosa per le nostre regioni di riferimento. La Gazzetta è consapevole della sfida, della posta in gioco. Di conseguenza, come accennato, intensificherà ancora gli spazi dedicati alla materia economica, specie sui punti e sui temi in grado di generare idee, sviluppo e iniziative imprenditoriali.

E il tandem del lunedì con Il Sole 24 Ore nasce da questo obiettivo strategico: la tutela del futuro socio-economico di Puglia e Basilicata, specie dopo lo choc causato dalla pandemia.

Arrivederci, dunque, in edicola, cari Lettori. Non mancate. A partire da lunedì 19 aprile.

Ma ecco alcuni tra i temi del numero di lunedì 19 aprile de Il Sole 24 Ore. Pandemia: la nuova mappa dei consumi, l’andamento della spesa delle famiglie nel 2020 per tipologia (alimentare, abitazione, beni durevoli, sanità, ecc.) più il calo del potere d’acquisto del 2,6% nel 2020 che ha interrotto una dinamica positiva in atto dal 2014. I contraccolpi per le imprese: che cosa emerge attraverso i dati della fattura elettronica. Scuola: assunzioni di prof. Il ministero avrebbe chiesto 120mila assunzioni. Di questi 60mila precari da stabilizzare e altri 60mila non si sa se tutti insieme o in tre tranche da 20mila.

Università: l’offerta formativa per anno prossimo: la transizione digitale e ambientale si confermano tra i temi più gettonati insieme alla sanità. Lavoro: come devono organizzarsi le aziende sul piano della sicurezza, dopo l’aggiornamento del protocollo governo-Parti sociali e soprattutto dopo l’introduzione dell’obbligo vaccinale per una parte dei lavoratori con il Dl 44/2021, quelli dell’ambito sanitario ma che non sono solo i medici.

Il caso degli studi professionali con le conseguenze sul piano giuslavoristico per chi non si vaccina, dal cambiamento di mansioni alla sospensione senza retribuzione.