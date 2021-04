Covid in Puglia, 815 nuovi casi ma con meno tamponi (13%). Tanti ancora i morti (+39)

Cala il numero dei tamponi processati in Puglia e, di conseguenza, cala anche il numero dei nuovi positivi Covid. Nelle ultime 24 ore, infatti, a fronte di 6.220 test effettuati, sono stati registrati 815 casi positivi: 297 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 33 nella provincia BAT, 172 in provincia di Foggia, 224 in provincia di Lecce, 26 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Il tasso di positività rimane per lo più invariato: dal 12,9% di ieri, oggi è 13%.

Purtroppo aumenta il numero dei decessi: oggi sono 39 rispetto ai 15 di ieri.

Sul fronte ricoveri, il numero rimane invariato: si passa da 2249 a 2248 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Cresce il numero dei guariti, dai 153.294 di ieri si passa ai 154.541 di oggi. Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi nonostante ci sia stato un calo nele ultime 24 ore: 51.576 rispetto ai 52.047 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.007.810 test.