Trenitalia, partono i primi treni Covid free e su 1200 regionali 10mila dispenser

BARI - In arrivo i primi treni Covid free in servizio dal 16 aprile: si tratta di due Frecciarossa no-stop Roma-Milano (il primo che parte da Roma Termini alle 8.50 e il secondo da Milano Centrale alle 18:00) dove i passeggeri potranno salire solo se negativi al Covid-19. I treni viaggeranno comunque con una capienza del 50%, così come previsto dalle norme vigenti. Dopo la fase iniziale, l’iniziativa potrebbe essere estesa anche ad altre destinazioni, iniettando una dose di fiducia nei viaggiatori e favorendo la ripresa del turismo.

Sarà possibile effettuare un tampone direttamente in stazione: sarà necessario recarsi al gazebo della Croce Rossa in base all’orario indicato al momento della prenotazione. A Roma Termini la struttura della CRI si trova in corrispondenza delle Mura Serviane in piazza dei Cinquecento, mentre a Milano Centrale è situata al piano terra vicino all’ingresso della metro. Lì il personale di Trenitalia si occupa di: accogliere i clienti del treno Covid Free, verificare il titolo di viaggio e la prenotazione del tampone, gestire le file e registrare i dati richiesti per effettuazione dell'esame. Nel caso il tampone risulti positivo è previsto il rimborso del biglietto al 100%, anche se il cliente lo ha acquistato con tariffe scontate.

Intanto su tutti i 1.200 regionali di Trenitalia, da oggi anche grazie al Gel XGerm di Amuchina, eletto Prodotto dell’Anno 2021. Saranno 10mila i dispenser che progressivamente verranno installati – almeno uno per ogni carrozza – sui treni che ogni giorno offrono a pendolari, studenti e turisti oltre 6mila collegamenti in tutta Italia.

È molto di più di una partnership strategica quella che vede protagonista Angelini Pharma al fianco di Trenitalia. Un’iniziativa che prende il via il 12 aprile 2021 in 21 stazioni italiane. Una tre giorni (12, 13 e 14 aprile) che metterà ancora una volta le persone al centro: ai clienti Trenitalia infatti, nelle principali stazioni ferroviarie del Paese, verranno distribuite gratuitamente 750mila confezioni monodose di Amuchina Gel XGerm.