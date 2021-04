Bari, la protesta degli ambulanti contro le chiusure: bloccata la tangenziale

BARI - «Basta alle chiusure. Non c'è spiraglio per il futuro». I commercianti della provincia di Bari ma, anche, della BAT questa mattina hanno bloccato la tangenziale in direzione Sud, all'altezza dell'uscita 11 e della stazione di servizio «Dill's». Un mega striscione «Chiudere tutto e tutti» è stato srotolato su tutta la carreggiata per manifestare contro le chiusure stabilite dai provvedimenti del Governo..

I manifestanti sono perlopiù quelli impegnati nel settore dell’abbigliamento (numerosi anche i furgoni dei mercatali), la categoria che con le chiusure imposte per la zona rossa risulta essere quella maggiormente penalizzata in quanto non considerata di prima necessità.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine ma, al momento, la protesta procede in modo ordinato. Disagi alla circolazione stradale.

In strada ci sono i lavoratori di fiere, sagre e feste patronali che protestano per «ristori da miseria dopo un anno di stop alle attività» a causa dell’emergenza pandemica. La manifestazione di protesta è organizzata dall’Ana, Associazione nazionale ambulanti. «Ci sentiamo ormai allo stremo - dicono - , non sappiamo più cosa fare per farci ascoltare, ci danno miserie, da un anno non ci fanno lavorare e ancora non c'è un piano per ripartire. Da ottobre avevamo chiesto un lockdown solidale per abbassare la curva dei contagi e permetterci poi di ripartire e tornare a lavorare».