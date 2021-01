Brindisi, così il giudice Galiano puntava ai soldi del Psr: ipotesi di truffa alla Regione

I 150mila euro che il giudice Gianmarco Galiano avrebbe ottenuto con la forza dai genitori di un bimbo disabile e gli altri 300mila presi come «stecca» su una sentenza di risarcimento sono stati utilizzati per comprare una azienda agricola a Mesagne. E con la società che ha creato per gestire il fondo, il magistrato di Brindisi finito in carcere giovedì avrebbe anche tentato di ottenere i fondi europei dell’agricoltura, chiedendo alla Regione i finanziamenti del Psr...

Per leggere l'articolo completo vai all'edizione digitale