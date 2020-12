Regione Puglia, Lopane nominato capogruppo «Con Emiliano»

BARI - Costituito il gruppo consiliare della Regione Puglia «Con Emiliano», il presidente è Gianfranco Lopane. Questo l’esito dell’assemblea in cui i sette componenti del gruppo hanno formalizzato la loro organizzazione. Oltre al capogruppo Lopane, dell’ufficio di presidenza fanno parte Giuseppe Tupputi, con la carica di vicepresidente, e Alessandro Leoci, nel ruolo di segretario. Il gruppo consiliare «CON Emiliano» si completa con gli assessori Pierluigi Lopalco e Alessandro Delli Noci e i consiglieri Giuseppe Longo e Antonio Tutolo. «Ringrazio i colleghi del gruppo consiliare - ha commentato il capogruppo Gianfranco Lopane - per la fiducia accordatami per questo importante incarico di cui mi onoro. Le loro lusinghiere aspettative riposte nella mia persona, in qualità di presidente del gruppo Con Emiliano, saranno indubbiamente ricambiate attraverso il mio impegno costante in Consiglio, nell’interesse dei territori della nostra regione e dei cittadini pugliesi. La pandemia ci sta insegnando che dobbiamo essere preparati ad attutire i cambiamenti».