Covid in Puglia, non si arresta l'ascesa dei contagi (+1741) e quasi 10mila tamponi: 16 i decessi e +60 ricoveri

Preoccupa l'ascesa della curva contagi che, nelle ultime 24 ore, ha sfiorato i 1800 nuovi positivi: sono infatti 1.741 i tamponi risultati positivi su 9.745 processati. I nuovi casi positivi sono così dislocati: 584 in provincia di Bari, 62 in provincia di Brindisi, 179 nella provincia BAT, 524 in provincia di Foggia, 122 in provincia di Lecce, 262 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e riattribuito.

Sono stati registrati anche 16 decessi: 4 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Cresce anche il carico degli ospedali: sono stati registrati, infatti, 60 nuovi ricoveri nell strutture ospedalieri pugliesi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 649.236 test. 8.560 sono i pazienti guariti. 24.000 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 33.533, così suddivisi:

13.373 nella Provincia di Bari;

3.612 nella Provincia di Bat;

2.251 nella Provincia di Brindisi;

7.920 nella Provincia di Foggia;

2.478 nella Provincia di Lecce;

3.647 nella Provincia di Taranto;

249 attribuiti a residenti fuori regione;

3 provincia di residenza non nota.