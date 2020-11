Covid 19 Italia, 30.550 nuovi casi e 352 morti nelle ultime 24 ore. Nuovo Dpcm: ecco l'autocertificazione

Continua la seconda ondata di contagi da Coronavirus in Italia, secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute e dalla Protezione civile sono 30.550 i nuovi casi di Covid-19, con 352 morti, a fronte di circa 212mila tamponi.

Dal bollettino è emerso che è di 443.235 persone attualmente positive (+25.093), 39.764 morti (+352), 307.378 guariti (+5.103), per un totale di 790.377 casi (+30.550). Dei 443.235 attualmente positivi, 22.116 21.114 (+1.002) sono ricoverati in ospedale, 2.292 (+67) necessitano di terapia intensiva, mentre 418.827 394.803 (+24.024) si trovano in isolamento domiciliare. In forte rialzo anche il numero dei tamponi: nell’ultimo giorno, infatti, sono stati effettuati 211.831 test a fronte dei 182.287 di ieri. Lieve diminuzione per il numero dei morti: 352 contro i 353 di ieri. Scende il numero dei ricoveri nei reparti in terapia intensiva, che oggi registra il dato di +67 rispetto ai +203 di ieri. Scendono anche i ricoveri ordinari, che sono +1.002 (ieri il dato era di 1.274).

Intanto con il nuovo Dpcm torna il modulo di autocertificazione per gli spostamenti previsti per il coprifuoco e nelle regioni segnate come zone rosse o arancioni. Il modulo è quello emesso dal ministero dell’Interno ottobre (ancora non c’è un modello nuovo) e dovrà essere consegnato al momento di un eventuale controllo.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO

Il Dpcm firmato per limitare la diffusione del Coronavirus, prevede una divisione in tre zone dell’Italia in base a tre fasce di rischio contagio. L’autocertificazione servirà nella zona gialla, arancione e rossa per spostarsi dopo il coprifuoco che scatta in tutta Italia alle 22 a partire dal 5 novembre. Se lo spostamento è legato a un’urgenza non si deve indicare il nominativo delle persona da cui si va per motivi di privacy. Il modulo servirà inoltre per entrare e uscire nelle regioni in zona rossa per «comprovate esigenze lavorative», per «motivi di salute» e per «altri motivi ammessi dalle vigenti normative».