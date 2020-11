Nuovo Dpcm Covid, Lopalco: «Avrei anticipato coprifuoco alle 21»

BARI - «Dopo le 22 c'è poco movimento nelle città, per avere effetti io avrei anticipato il coprifuoco alle 21 almeno. Una misura del genere non può basarsi su dati scientifici, credo che questa misura abbia più potere comunicativo. Il messaggio è che dopo che si finisce al lavoro bisogna tornare a casa. Se i contagi scenderanno grazie a questo Dpcm lo vedremo tra 10 giorni»: lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, commentando il nuovo Dpcm.

La seconda ondata di contagi Covid potrebbe «durare un paio di mesi, speriamo che a Natale sia in fase di discesa»: ha aggiunto l'epedemiologo Alla domanda se a Natale le famiglie potranno riunirsi, Lopalco ha consigliato in non più di «6-7 persone».

«Se ci fosse un lockdown ad esempio in Lombardia, gli studenti del Sud che vivono lì e vogliono tornare a casa, secondo il nuovo Dpcm, possono farlo. Quindi non c'è motivo di assaltare i treni»: ha anche aggiunto l'assessre alla Sanità.

Parlando della situazione nella sua regione, Lopalco ha spiegato che «in Puglia saremo probabilmente nel colore intermedio, con chiusura di bar e ristoranti. Ma non so quali dati la cabina ministeriale prenderà per decidere». «In Puglia - ha precisato - abbiamo al momento l’Rt a 1,5».

SCUOLE - «Noi siamo ancora convinti che le scuole siano un fortissimo volano di circolazione del virus, c'è anche da dire che se subentra un lockdown, allora effettivamente all’interno delle scuole si riducono un pò le possibilità di contagio».

Adesso, però, «dobbiamo riaprire le scuole» previste nel nuovo Dpcm «che toglie alle Regioni il potere di estendere le misure restrittive»: lo ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco.

In Puglia, in base a quanto previsto da una ordinanza regionale, da una settimana sono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, a eccezione di quelle per l’infanzia.